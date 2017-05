Like moi ! série en tournage pour France 4.

France 4 communique investir à nouveau le champ de la fiction humoristique en lançant Like moi ! Une série sur la vie affective, amicale et amoureuse des jeunes adultes, parfois aussi jeunes couples et jeunes parents de la « génération Y », âgés de 20 à 35 ans.

Like-moi !, c’est un portrait drôle et attendrissant d’une génération esclave des médias sociaux et de leurs téléphones, en quête frénétique et hilarante d’amour et de bonheur.

Adaptée de la série canadienne éponyme écrite par Marc Brunet (l’auteur des «Bobos» et de « Le cœur a ses raisons »).

En France, Like moi ! (12x26 minutes) est produite par Victoria Prod/ TelFrance (groupe Newen), en co-production avec la RTBF et la RTS. La réalisation est assurée par Nadja Anane.(sketchshow de Golden Moustache et membre du programme « Elles font Youtube ») et François Uzan (Dead Landes, Stars 80 / Le mac). François Uzan a en charge également l’adaptation française et la direction artistique de la série.

La série sera incarnée par : Aude Gogny-Goubert, Noémie Chicheportiche, Sarah Suco, Bérangère McNeese, Benoît Moret, Omar Mebrouk, Benjamin Tranié, Charles Nouveau.

Une partie des épisodes fera l’objet d’une diffusion exclusive sur la plateforme France.TV.