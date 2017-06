Manon x 3 : la saison 2 diffusée ce soir sur ARTE.

Qu’est devenue l’enfant de la violence de 3 x Manon ? Dans la saison 2, qui sera diffusée ce jeudi 1er juin dès 20h55 sur ARTE, Jean-Xavier de Lestrade, confronte son hypersensible héroïne aux défis de la vie adulte.

Manon, l’enfant de la violence d’hier, a 20 ans. BTS de mécanique en poche, elle postule dans un garage, mais parce qu’elle est une fille, le chef d’atelier lui refuse le poste, et Manon doit ronger son frein à l'accueil, sous le regard troublé de Jennifer, l'adjointe de direction, et de Bruno, un jeune mécanicien, entre lesquels son cœur balance. Quand elle devine un trafic de pièces détachées aux dépens des clients, Manon, écœurée, veut tout révéler. Enfin, l’irruption de Lola, une ex-camarade, dans le garage, la renvoie à son passé dans un centre éducatif fermé.

Mini-série de Jean-Xavier de Lestrade (France, 2016, 3x52mn). Scénario : Antoine Lacomblez et Jean-Xavier de Lestrade.

Avec : Alba Gaïa Bellugi (Manon), Marina Foïs (Monique), Déborah François (Jennifer)...

Jean-Xavier de Lestrade : "Le dernier jour du tournage de la première saison, je ne pouvais imaginer quitter ce personnage que j’aimais tant et me résoudre à sa disparition. Après cette première étape, avec sa sortie du centre éducatif fermé et la parenthèse du foyer, Manon n’allait-elle pas se fracasser à la suivante ? J’avais trop envie de savoir ce qu’elle allait devenir, et avec le scénariste Antoine Lacomblez, nous avions déjà plein d’idées. Mais le vrai défi, c’était d’attendre qu'Alba, la comédienne, ait trois ans de plus, pour nourrir le personnage de ses nouvelles expériences, avec cette ellipse de cinq ans entre les deux trilogies."

Crédit photo © Angela Rossi.