Meilleure semaine de la saison pour France 2.

Du 8 au 14 mai, France 2 a réalisé sa meilleure semaine de la saison avec en moyenne 14,3% de Part d'audience.

France 2 s’illustre une nouvelle fois par la qualité et la diversité de son offre de service public, communique le service public.

► Lundi 8 mai, France 2 s'est placée en tête des audiences sur sa tranche horaire de diffusion pour l'édition spéciale COMMEMORATIONS DU 8 MAI présentée en direct par Julian Bugier entre 9h40 et 11h55 a rassemblé en moyenne plus de 2,3 millions de téléspectateurs pour 27,1% de Part d’Audience. A partir de 20h55, la fiction ROUGE SANG a réuni en moyenne 4,6 millions de téléspectateurs et 17,5% de PdA.

► Mercredi 10 mai à partir de 20h55, le final de la série DIX POUR CENT (saison 2) a réuni en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs et 14,1% de PdA.

► Jeudi 11 mai, le magazine de la rédaction ENVOYE SPECIAL, présenté par Elise Lucet a réalisé une belle performance en réunissant en moyenne 2,4 millions de téléspectateurs et 12,3% de PdA.

► Vendredi 12 mai à partir de 20h55 , la série CANDICE RENOIR (Saison 5) a réalisé une nouvelle fois une très belle performance en réunissant en moyenne 4,7 millions de téléspectateurs et 20% de PdA.

► Samedi 13 mai à partir de 20h55 en direct, le 62ème concours de L'EUROVISION s'est placé en tête des audiences sur l'ensemble de la soirée en réunissant en moyenne 4,7 millions de téléspectateurs et 26,3% de PdA.

► Dimanche 13 mai ,France 2 se place à nouveau en tête des autres chaînes avec son émission spéciale consacrée à l'investiture et à la passation de pouvoirs entre François Hollande et Emmanuel Macron : Entre 8h30 et 13h35, France 2 est leader avec l'édition spéciale présentée par Laurent Delahousse avec Nathalie Saint-Cricq et Pierre Servent en réunissant en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs pour 28,9% de PdA. Entre 15h10 et 19h France 2 est à nouveau leader en rassemblant en moyenne 1,6 million de téléspectateurs pour 14,4% de PdA.

► L'Edition du 20H semaine présentée par David Pujadas a enregistré sa meilleure semaine ex-aequo de la saison en Part d’Audience avec 21,9% de PdA.

► L'Edition du 13H semaine présentée par Marie-Sophie Lacarrau (lundi au mercredi) Nathanael de Rincquesen, (jeudi et vendredi) a enregistré son record hebdomadaire de saison en Part d’Audience et en nombre de téléspectateurs avec une moyenne de 20,9% de PdA et 2,8 millions de téléspectateurs.

► LE 6H00 INFO présenté par Laurent Bignolas et Karine Baste-Régis a réuni en moyenne cette semaine 11,6% de PdA.

►TELEMATIN présenté en direct par William Leymergie est toujours leader en réunissant en moyenne cette semaine 27,6% pour plus de 1 million de téléspectateurs.

► C'EST AU PROGRAMME, présenté par Sophie Davant réalise son record hebdomadaire de saison avec en moyenne 13,2% de PdA.