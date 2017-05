Meurtres à Strasbourg le samedi 27 mai sur France 3.

A découvrir samedi 27 mai à 21 heures sur France 3 : le téléfilm français Meurtres à Strasbourg.

Réalisé par Laurence KATRIAN.

Auteurs Claire ALEXANDRAKIS, Aude BLANCHARD.

Avec :

Hélène de Fougerolles (Katel Leguennec)

Olivier Sitruk (Maxime Keller)

Marie-Christine Barrault (Lidy Mathis)

Jean-Claude Dauphin (Franck Keller)

Jean-Baptiste Maunier (Julian Mathis)

Sophie Gourdin (Marianne Mathis)

Alors que Julian Mathis, jeune héritier du prestigieux domaine viticole du Clos-Mathis, et Clara Lemestre, brillante œnologue récemment embauchée, s’apprêtent à faire déguster une cuvée spéciale de vin d’Alsace à de riches investisseurs étrangers, c’est un vin rosé, et non pas blanc qui sort... A l’intérieur de la cuve, ils trouvent le corps de Ronald Mathis, le père de Julian, les yeux collés ! Katel Leguennec, commandant du SRPJ de Strasbourg arrive sur place. Elle y retrouve Maxime Keller, patron du service-médico-légal. Ils ont vécu une belle histoire d'amour dans leur jeunesse mais après le départ de Maxime, Katel, restée à Strasbourg, est tombée amoureuse de Franck, le père de Maxime, et l'a épousé. Malgré la gêne palpable entre eux, ils interrogent Lidy Mathis, la matriarche imposante de la famille Mathis. Dans la famille Mathis et son entourage, tout le monde semble avoir une raison, à un moment, d’avoir assassiné Ronald.

L'enquête va progressivement faire apparaître des indices évoquant la légende de sainte Odile, jeune fille née aveugle et abandonnée par ses parents, devenue sainte patronne de l'Alsace.