Michel Sardou confirme l'arrêt de sa longue carrière musicale.

La tournée de Michel Sardou sera véritablement celle des adieux sur scène. Interrogé pour le quotidien Le Parisien paru ce vendredi, l'artiste populaire confirme arrêter de chanter. Définitivement.

Il fait cette dernière tournée et un dernier album en octobre. "Ma maison de disques a insisté pour le faire. Il sera très bien. Et je le dis d’autant plus facilement que je n’ai écrit qu’une chanson, qui n’est pas la meilleure. J’en inclurai quelques-unes sur scène au milieu des incontournables. Après j’irai au théâtre, je me ferai plaisir."

Sur scène, il promet - une première pour lui - plein d'effets visuels. Ce show sera un remerciement à son public.

Concernant les raisons de sa décision, Michel Sardou précise que sa voix, avec l’âge (70 ans), a descendu. "Ce que j’ai gagné en grave, je l’ai perdu en aigu. Je veux me protéger et ne surtout pas faire l’album et la tournée de trop… Il arrive un moment où on a tout dit."