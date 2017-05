Mon drapeau interprété par Camélia Jordana dans Quotidien.

Hier, peu avant 20h30, Camélia Jordana a interprété sur le plateau de Quotidien la chanson Mon drapeau. Un moment à découvrir ou à revivre ci-dessous.

"Lost c'est le nouveau projet de Camelia Jordana et Laurent Bardainne, Lost comme perdus, comme on l'est depuis le début de cette campagne Présidentielle".

Extrait du texte :

Pourquoi les armes poussent-elles

Aux bras des petits gens

Quand mon pays vacille

Que hurlent les sans-dents

La nuit se couche dehors

Quand chante ma République

Que craquent les feuilles et les corps

Que les dalles ignorent les flics

Refrain (en Arabe) :

Il y a du bleu

Il y a du blanc

Il y a du rouge

Sur mon drapeau

Je me sens neuve

Telle une enfant

Quand je pense

À mon drapeau