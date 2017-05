Musiques en fête le 19 juin avec Cyril Féraud : liste des invités.

Lundi 19 juin dès 20h55 sur France 3.

MUSIQUES EN FETE, présenté cette année par Cyril Féraud avec Alain Duault, fête depuis 6 ans, la Musique, toutes les musiques, avec les plus grands airs d’opéras, les plus beaux chœurs, mais aussi la chanson française, l’opérette, la comédie musicale et des surprises musicales, le tout dans le cadre magique du Théâtre antique d'Orange.

Aux artistes internationaux se mêleront les jeunes talents devenus au fil du temps « la troupe de Musiques en fête » et la présence de Jane Birkin en invitée d’honneur. Accompagnée d’un orchestre, elle reprendra des standards de Serge Gainsbourg.

Des œuvres de Verdi, de Puccini, de Rossini, de l’Offenbach, mais aussi du Mariano, du Gainsbourg, et même du Michaël Jackson ou des tubes d’Abba seront interprétées par deux cents musiciens et choristes !

Avec Kevin Amiel, Jean-François Borras, Jane Birkin, Nicolas Cavallier, Chloé Chaume, Julie Cherrier, Nicolas Courjal, Alexandre Duhamel, Aude Extrémo, Julie Fuchs, Armelle Khourdoïan, Florian Laconi, Valentine Lemercier, Mélody Louledjian, Constance Malta-Bey, Armando Noguera, Amélie Robins, Florian Sempey, Seng-Hyoun Ko, Philippe Talbot, Jean Teitgen, Beatrice Uria-Monzon. Nicolas Courjal, Julie Cherrier, Florian Sempey, Valentine Lemercier, Constance Malta-Bey, Amélie Robins.

Et aussi, Le Bagad de Lann Bihoué, le Ballet folklorique La Capouliero, le Chœur de l'Opéra de Parme, La Maîtrise de l'Opéra Grand Avignon, l’Orchestre national de Montpellier.