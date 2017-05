Newport Beach, le couple Ryan Atwood / Taylor Townsend reformé le temps d’une opération caritative.

Dix ans après la fin de la série Newport Beach, le couple "Ryan Atwood / Taylor Townsend" s’est reformé hier à Los Angeles, le temps d’une rencontre fortuite lors du All Play Fundraiser, une opération caritative pour les enfants démunis.

Il y a quatre ans, Ben McKenzie (Ryan) avait déjà rejoint Autumn Reeser (Taylor) sur la scène du Thrilling Adventure Hour, une troupe humoristique très populaire aux Etats-Unis, dont la comédienne est membre depuis 2006.

Ben McKenzie et Autumn Reeser ont tous deux connu un parcours remarquable depuis la fin de Newport Beach. Ben McKenzie a joué dans la série Southland, et il remporte actuellement un grand succès avec le rôle de Jim Gordon dans Gotham.

Quant à Autumn Reeser, elle n’a cessé de tourner ces dernières années, alternant films (Sully, avec Tom Hanks), séries TV (Super Hero Family, Entourage, Hawaii 5-0, Last Resort), et de nombreux téléfilms en tête d’affiche. Le mois d’avril vient de lui apporter deux excellentes nouvelles : son téléfilm Valentine Ever After a été consacré Film de l’année 2016 aux Family TV Movie Awards, et la série The Arrangement, où elle tient le rôle de Leslie Bellcamp, a été renouvelée pour une saison 2.