Nicolas Dupont-Aignan va porter plainte contre Stéphane Guillon.

Début mai, l'humoriste Stéphane Guillon avait choqué plus d'une personne en déclarant à propos de Nicolas Dupont-Aignan : "Il a perdu sa maman il y a deux jours donc j'ai respecté ce moment. Et je me suis dit que ma mère aurait fait la même chose si je m'étais engagé aux côtés de Marine Le Pen et si j'avais déclaré être son Premier ministre, vouloir travailler avec elle. Je pense que ma mère se serait aussi laissée mourir comme madame Dupont-Aignan."

Je ne veux pas entendre ça une deuxième fois et je vais porter plainte, a réagi Dupont-Aignan invité de LCI ce matin.

"Comment je pourrais pardonner une telle ignominie ? C'est ignoble, vous auriez pu m'épargner ça" a-t-il dit à la journaliste Audrey Crespo-Mara, après avoir réentendu les propos de Guillon.