Nouveau carton pour La 7ème compagnie sur TMC.

Jeudi dernier, TMC réalisait une journée record grâce notamment au carton d'une énième rediffusion de La 7ème compagnie. Une comédie de et avec Robert Lamoureux, revue par 2.265.000 personnes.

Hier, jeudi 18 mai, TMC diffusait la deuxième partie de la trilogie : On a retrouvé la 7ème compagnie. L'audience est quasi identique et reste excellente pour la chaîne : 2.28 millions de téléspectateurs ! 10% de part d'audience ! Devant France 2, France 3 et M6.

Record d'audience pour un film sur TMC.

A noter que C8 programmait Touche pas à mon poste, spécial Radio Baba. Un Prime qui a attiré un million de personnes.