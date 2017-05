Nouveau rendez vous à la rentrée sur France 3 : Qui prendra la suite ? présenté par Eglantine Emeyé.

Nouveau rendez vous de France 3 pour la rentrée : Qui prendra la suite? présenté par Eglantine Emeyé.

Ils sont 6 artisans qui cherchent des hommes ou des femmes pour travailler à leurs côtés ou leur succéder un jour. Ebéniste, confiseur, luthier, potier, artisan-fromager, verrier, ils font appel à France 3 pour trouver celui ou celle auquel ils transmettront leur savoir-faire. Si certains sont à la recherche d'un poulain pour les épauler dans leur quotidien, d'autres sont en quête d'un véritable partenaire voire d'un successeur pour reprendre le flambeau.

Pour la première fois, France 3, chaine de la proximité et du vivre ensemble, va mettre en contact ces 6 professionnels, âgés de 30 à 52 ans, répartis sur toute la France, avec des postulants pour les former et susciter des vocations.

Pour mieux faire connaissance avec ces artisans, découvrir leur univers de vie, leur travail et postuler, des portraits d'1'30 minutes sont actuellement multi-diffusés. Les courriers seront ensuite transmis aux principaux concernés et l’aventure professionnelle pourra débuter.....Une aventure sur plusieurs semaines que les téléspectateurs suivront lors des différents primes diffusés dans quelques mois.

Tour à tour, ces candidats seront jugés sur leur motivation et testés sur le terrain. Auront-ils la faculté de s'adapter à ce nouvel environnement et disposeront-ils des compétences requises?

Pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'une nouvelle carrière ou se découvrent une passion pour l'un de ces métiers, une solution : envoyer cv et lettre de motivation via la page Facebook de l'émission ou sur France.tv.