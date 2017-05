Nouvelle bande-annonce du film d'épouvante The Jane Doe Identity.

Nouveau trailer du film The Jane Doe Identity. En salles le 31 mai.

Avec EMILE HIRSCH ET BRIAN COX. Un film d'ANDRE ØVREDAL.

"Allez le voir, mais pas tout seul" - Stephen King.

"Soigné, maîtrisé et efficace" - Guillermo Del Toro.

Quand la police leur amène le corps immaculé d’une Jane Doe (expression désignant une femme dont on ignore l’identité), Tommy Tilden et son fils, médecins-légistes, pensent que l’autopsie ne sera qu’une simple formalité. Au fur et à mesure de la nuit, ils ne cessent de découvrir des choses étranges et inquiétantes à l’intérieur du corps de la défunte. Alors qu’ils commencent à assembler les pièces d’un mystérieux puzzle, une force surnaturelle fait son apparition dans le crématorium...