Les promesses du sol ​Itinéraire d’un danseur parisien : Une websérie documentaire en 8 épisodes réalisée par Raphaël Stora, co-produite par ARTE France et Darjeeling.

Les 8 épisodes sont disponibles sur arte.tv/promessesdusol.

À travers 10 années d’archives inédites, faites de rencontres avec des talents jeunes et moins jeunes de la région parisienne, Raphaël Stora livre un hommage saisissant à cette scène vibrante, éclectique et admirée à travers le monde entier pour son audace. Il raconte comment une partie de la jeunesse parisienne se retrouve spontanément dans la rue, les gymnases, les caves ou les centres commerciaux pour danser…

Les années 2000 sont une époque dont les parisiens se souviennent, celle d’un revival break dance incarné par ces groupes de jeunes qui occupaient les différentes places emblématiques de la capitale comme Châtelet ou la Défense. Ces danseurs passionnés avaient leurs modèles, leurs codes, leurs histoires et ont laissé une empreinte de nostalgie dans le coeur de certains. Mais la danse hip hop est éphémère et spontanée. Improvisée dans un centre commercial, dans un parking ou dans la rue, elle est par définition ce qui ne reste pas, ce qui s’efface. Peu documentée, elle demeure pourtant une culture vivace qui aujourd’hui encore est portée par plusieurs générations.

Cette websérie est à l’image du hip hop, rythmée et brute autant que poétique, pour nous emmener dans un univers urbain sensible. C’est une quête personnelle, celle de la mémoire de la danse, des gestes mais également la mémoire culturelle qui se transmet et évolue dans les mouvements de chacun