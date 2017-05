Officiel : Yannick Letranchant nommé Directeur exécutif en charge de l’information de France Télévisions.

Delphine Ernotte Cunci, Présidente-directrice générale de France Télévisions, nomme, à compter du 1er juin 2017, Yannick Letranchant, Directeur exécutif en charge de l’information de France Télévisions.

Communiqué :

Reconnu en tant que manager et journaliste, Yannick Letranchant prend la responsabilité des équipes qui concourent tous les jours à une information indépendante, proche des préoccupations des Français et impartiale, au service de tous les publics. Il poursuivra les chantiers de transformation déjà engagés :

- l’articulation entre les éditions, les services et les moyens de l’information dans un souci de performance et d’amélioration des journaux, des magazines ainsi que des conditions de travail des équipes au quotidien,

- la finalisation en 2018 de la modernisation engagée à travers le projet Info 2015,

- le développement de la nouvelle offre franceinfo sur tous les supports en renforçant la proximité avec les rédactions locales et nationale, et en lien avec ses partenaires Radio France, France Médias Monde et l’INA,

- la consolidation de l’offre de magazines et la poursuite de sa rénovation.

Titulaire d'une maîtrise en droit public et européen, Yannick Letranchant est également diplômé de l'Ecole de Journalisme de Bordeaux. Il débute sa carrière en 1989 en tant que rédacteur reporteur à FR3 Rennes puis rejoint le service économique de France 2. D'août 1998 à juillet 2008, il exerce les fonctions de rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef aux JT de France 2, où il a en charge respectivement le 13h, le week-end et le 20h. D'août 2008 à août 2010, il est successivement nommé directeur adjoint de la rédaction puis directeur des journaux télévisés nationaux de France 2 et supervise également les émissions spéciales de la chaîne. En septembre 2010, il est chargé de la coordination des rédactions de France 2 et France 3. Depuis octobre 2013, en tant que directeur de la coordination des rédactions nationales et régionales, il assurait la continuité d'action de la direction générale déléguée à l'information avec la supervision quotidienne des éditions et des magazines d'information ainsi que la poursuite des projets d'organisation en cours. En mai 2014, il est nommé directeur de France 3 Nord-Ouest. Depuis août 2015, il était directeur délégué de France 3, en charge du réseau régional. Auprès de Dana Hastier, directrice exécutive de France 3, il a conduit la réorganisation du réseau France 3, mise en place au 1er janvier 2017.