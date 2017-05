On n'est pas couché ce samedi avec Najat Vallaud-Belkacem, Sylvain Tesson, Mimie Mathy...

Demain, samedi 20 mai à 23h25 sur France 2, On n'est pas couché est proposé. Un talk animé par Laurent Ruquier. Avec Vanessa Burgraff et Yann Moix,

Invités :

Najat VALLAUD-BELKACEM, ex Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Livre : « La vie a plus d’imagination que toi » aux éditions Grasset.

Mimie MATHY & Gilles LEGARDINIER. Pormo de l'ouvrage « Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ? » aux éditions Belfond.

Sylvain TESSON. Pour parler du bouquin « Une très légère oscillation » aux éditions des Equateurs.

Benjamin BIOLAY. Album « Volver » chez Barclay.

Isabelle BOULAY. Album « En vérité » chez Sony Music.

Crédit photo © Charlotte Schousboe - France 2.