Passation de pouvoir dimanche : la programmation de TF1 et France 2.

Dimanche, France 2, LCI et TF1 - entre autres - se mobilisent pour vous faire vivre en direct les cérémonies de passation de pouvoir entre François HOLLANDE et Emmanuel MACRON.

LCI :

Dès 7h, sur LCI, Sylvia Amicone et Sébastien Borgnat ouvriront l’antenne avec les temps de forts attendus de cette matinée historique en compagnie de Laurent Stéfanini, ancien chef du protocole de l’Elysée.

A 9h : Audrey Crespo-Mara et Julien Arnaud proposeront une émission spéciale pour suivre la passation entre François Hollande et Emmanuel Macron. Ils seront accompagnés d’Adrien Gindre chef du service politique LCI pour commenter l’événement, De la passation à l’investiture, l’arrivée des invités, des proches, des personnalités politiques, les réactions des Français, la sortie de François Hollande, les premiers déplacements du Président E. Macron sur les champs Elysées etc. A leurs côtés, en plateau, des invités politiques et des experts en communication : Claude Guéant (ancien secrétaire général de l’Elysée (2007-2011 et ancien ministre de l’Intérieur), Jean Garrigues (historien), Dominique de Montvalon (éditorialiste politique), Paul Poudade (ancien chef du protocole de l’Elysée en 2002-2005), Christophe Pierrel (ancien chef de cabinet adjoint de François Hollande) et Robert Zarader, expert en communication, conseiller d’Emmanuel Macron, (ancien conseiller de François Hollande)

13h-15h : Julien Dommel prend le relais avec Arlette Chabot, éditorialiste politique et de nombreux invités pour décrypter la matinée : Patrice Duhamel (journaliste politique), Philippe Bas (Sénateur LR de la Manche, ancien secrétaire général de l’Elysée 2002-2005), Jean-Luc Mano (conseiller en communication), Georges-Marc Benamou (écrivain et journaliste), François d’Orcival, (éditorialiste à Valeurs Actuelles), Nicolas Prissette, journaliste politique et auteur de « Emmanuel Macron, le président inattendu »...

16h30 : Magali Lunel et Adrien Borne vous informeront sur le déroulé de la journée et de la première allocution à l’Hôtel de ville de Paris du Président de la République et du Marie de Paris. Ils accueilleront en plateau : Laurence Haïm (porte-parole d’En Marche !), Thierry Saussez (conseiller en communication), Dominique Villemot, (avocat) et Candice Nedellec, co-auteure de « Les Macron »...

20h : Julie Hammett et Damien Givelet reviendront sur le temps forts de cette journée historique avec Valérie Nataf (TF1) Guillaume Roquette (Le Figaro), Matthieu Croissandeau (L’OBS) et Claude Posternak, (fondateur de l’Important.fr)

TF1

Dès 8h30, la Direction de l’Information propose une émission spéciale présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, avec Christophe Jakubyszn, Michel Scott, et plusieurs invités à leurs côtés, parmi lesquels des proches, des politiques, des journalistes : Catherine Debry ( Ancien professeur d’Emmanuel Macron), Frédéric Mauget (camarade de promotion d’Emmanuel Macron à L’ENA), Nicolas Prissette (journaliste politique), Patrice Duhamel (journaliste politique), Laurent Stefanini (Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO), Anne-Sophie Beauvais (directrice générale de Sciences Po Alumni), François-Xavier Bourmaud (grand reporter politique) et Jack Lang.

A la mi-journée, Anne-Claire Coudray présentera une édition spéciale du JT de 13h00, largement consacrée à cet événement.

A 16h15, Gilles Bouleau proposera une édition spéciale, pour la visite du Président Emmanuel Macron à l’Hôtel de Ville de Paris.

FRANCE 2.

france 2 diffusera en direct, dimanche 14 mai dès 8h45, l'investiture et la passation de pouvoirs entre François Hollande et Emmanuel Macron.

Cette émission spéciale sera présentée par Laurent Delahousse depuis le plateau des soirées électorales avec Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique de France 2, et Pierre Servent, expert en stratégie militaire, auteur de "Les Présidents et la guerre" (Ed Perrin). Ils seront accompagnés tout au long de la journée par de nombreux invités parmi lesquels Jacques Santamaria (scénariste et réalisateur), Erik Orsenna (écrivain et académicien), Caroline Fourest (journaliste, essayiste et réalisatrice), Frank Tapiro (publicitaire, chroniqueur et écrivain), Christophe Ono-dit-Biot (journaliste et écrivain), Franck Ferrand (écrivain et journaliste spécialisé en histoire), Marion Ruggieri (écrivaine et journaliste), Eric Fottorino (journaliste et écrivain), Laurent Neumann (journaliste), Nicolas Beytout (éditorialiste et journaliste), pour décrypter, analyser et raconter cet événement majeur de la vie politique.

Nicolas Chateauneuf, journaliste et grand reporter à la rédaction, proposera aux téléspectateurs une visite inédite du Palais de l'Elysée à l’aide de technologies de réalité virtuelle. Il détaillera les pouvoirs du Président, ses premiers pas mais aussi les précédentes passations.

Le journal de 13 heures sera présenté par Leïla Kaddour depuis le plateau de cette émission spéciale.

Les émissions religieuses débuteront exceptionnellement à 5h30 et la messe sera diffusée à 7h30.