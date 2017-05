Passion Globe ce samedi à 13h15 sur France 2.

Un portrait signé Bertrand Basset, Nicolas Ducros et Mathieu Parmentier, diffusé à 13h15 ce samedi 27 mai sur France 2.

Le 19 janvier 2017 Armel Le Cléac’h passe la ligne d’arrivée du Vendée Globe en vainqueur après 74 jours en solitaire et une lutte acharnée contre Alex Thomson, un solide Gallois. Arrivé deux fois deuxième lors des éditions de 2009 et 2013, le navigateur avait la pression de gagner et il l’a fait. Son équipe, son sponsor, sa femme, son kiné, son coach sportif et son entraineur de golf l’ont tous encadré pour le rendre le plus performant possible en mer.

Les équipes du magazine 13h15 ont rencontré Armel en Bretagne, deux mois après sa victoire. Ils l’ont suivi de Lorient à Port-la-Forêt où il s’entraine, mais aussi dans les courants de la baie de Morlaix où il a baigné dès son enfance. Il s’est même prêté au jeu de l’entrainement d’Optimist, à Carantec, station balnéaire où il a débuté la compétition dès l’âge de 9 ans. Cap sur la Bretagne pour vous plonger dans l’univers de ce marin hors pair.