Pedro Almodóvar à l'honneur ce mardi sur Canal+ et Canal+ Cinéma.

Le président du jury du 70e Festival de Cannes, Pedro Almodóvar, est à l'honneur ce mardi sur Canal+ et Canal+ cinéma.

11h30, C+ Cinéma : TALONS AIGUILLES avec Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé.

13h20, C+ Cinéma : KIKA avec Victoria Abril, Veronica Forqué, Peter Coyote, Rossy de Palma.

15h15, C+ Cinéma : QU’EST-CE QUE J’AI FAIT POUR MÉRITER ÇA ? avec Carmen Maura, Luis Hostalot, Angel de Andrés López.

17h05, C+ Cinéma : LA MAUVAISE ÉDUCATION avec Gael García Bernal, Fele Martínez, Daniel Giménez Cacho

18h50, C+ Cinéma : PARLE AVEC ELLE - 2002 • 112 min • Espagne Drame de Pedro Almodóvar avec Javier Cámara, Leonor Watling, Darío Grandinetti, Rosario Flores

21h00, C+ : JULIETA

Drame inédit de Pedro Almodóvar avec Adriana Ugarte, Emma Suárez, Rossy de Palma.

Autour de l’histoire d’une mère qui a perdu le lien avec sa fille depuis longtemps, Pedro Almodóvar orchestre un redoutable thriller psychologique sur le passé mouvementé de son héroïne et signe une partition bouleversante sur les regrets.

22h35 - C+ :TOUT SUR ALMODÓVAR

Rencontre spéciale réalisée par Olivier Compère Président du jury de la 70e édition, régulièrement présent à Cannes et récompensé à deux reprises (TOUT SUR MA MÈRE, VOLVER), Pedro Almodóvar est mis à l’honneur dans un documentaire inédit. Depuis Madrid, Laurent Weil s’entretient avec le cinéaste et rencontre les actrices et acteurs de sa galaxie. Émaillé d’images inédites et de moments forts de sa carrière, le documentaire accueille de nombreux témoignages exclusifs de personnalités venues lui témoigner affection et admiration. Avec Marisa Paredes, Lambert Wilson, Emma Suárez, Jean-Paul Gaultier, Guillaume Gallienne, Adriana Ugarte, Elena Anaya, Rossy de Palma, Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Deladonchamps, Blanca Li…

Crédit photo © Cantina Studio