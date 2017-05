Philippe Etchebest et Mathieu Kassovitz relèvent ce soir un défi moto pour RMC Découverte.

Tourné sur le prestigieux circuit Paul Ricard, High Side, production inédite RMC Découverte, vous fait découvrir l'univers de la moto. Au programme : des cascades surprenantes, des invités prestigieux, des reportages, une rubrique mécanique et une équipe d’experts chevronnés et référencés dans le monde de la moto. Bader Benlekehal et ses acolytes nous parleront de l’actualité des deux roues avec un humour décalé, où essais moto, défis en tous genres et pilotage sont au rendez-vous.

Programmation des 2ers rendez-vous (format 6 x 52 minutes pour cette saison) ce mercredi 31 mai, sur RMC Découverte donc.

Partie 1/6 :Bader Benlekehal et son équipe en sont sûrs: la France est LE pays de la moto. Pour le prouver ils passent à l'essai les motos françaises, mais ils constatent que la mobylette Peugeot 103 demeure toujours le fleuron de l’industrie nationale. Fait-elle le poids contre ses rivales italiennes et japonaises ? L'équipe d'High Side compte bien le prouver au terme d'une épopée fantastique. Enfin, le Chef étoilé Philippe Etchebest prendra tous les risques pour relever le défi High Side: accélérer, glisser et prendre de l'angle pour poser le genou dans l'un des virages les plus rapides du monde aux commandes d'une BMW S 1000 RR.

Partie 2/6 : Une moto sportive très sécurisée et équipée de toutes les assistances, la Kawasaki ZX10R, permet-elle d’éviter l’inévitable: la chute ? C’est ce que Bader Benlekehal va vérifier à ses dépens… Il rejoindra ensuite Adrian et Will pour déterminer si les motos modernes font le poids face à leur ancêtre de 20 ans d’âge, 4 fois moins chère: La Honda CB 500 de 1995. Bader reçoit l'acteur, réalisateur et producteur Mathieu Kassovitz, qui relèvera le défi High Side au volant de la moto de ses rêves, une Kawasaki Ninja H2R.