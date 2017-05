Plusieurs émissions de RMC se délocalisent à Marseille vendredi et samedi.

Vendredi 26 et samedi 27 mai, les shows de RMC, le « Super Mosacto Show », l’ « Intégrale Sport » et « Les Grandes Gueules du Sport », se délocalisent à Marseille pour suivre au plus près les demi-finales du Top 14.

Vendredi 26 mai :

· De 16h à 18h, le « Super Moscato Show » est en direct du Village Rugby sur le Vieux Port de Marseille. Vincent Moscato, Pierre Dorian, Maryse Ewanje-Epée, Eric Di Meco, Denis Charvet et Adrien Aigoin suivront l’avant-match en présence de Christian Califano, ancien joueur de rugby au stade Toulousain et du XV de France. Le show sera ouvert au public.

· Dès 20h, l’« Intégrale Sport » est en direct du stade Vélodrome présenté par Christophe Cessieux : la première demi-finale du Top 14, opposant La Rochelle à Toulon, est commentée par Laurent Depret et Denis Charvet.

Samedi 27 mai :

· De 10h à 13h, dans « Les Grandes Gueules du Sport », Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Maryse Ewanje-Epée, Denis Charvet et Thomas Lombard sont en direct de Marseille pour la deuxième journée de demi-finale du Top 14 avec les ex-internationaux du XV de France, Damien Traille et Yann Delaigue.

· Dès 18h, dans l’ « Intégrale Sport », présenté par Jean-François Maurel : la seconde demi-finale du Top 14, opposant Clermont au Racing 92, commentée par Denis Charvet et William Templier, en direct du Stade Vélodrome.