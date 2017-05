Programme de la fête de la musique : soirée spéciale sur J-One.

À l’occasion de la fête de la musique, J-ONE vous propose une soirée festive et musicale mercredi 21 juin 2017 dès 20h45.

Au programme :

« UNPLUGGED TSUYOSHI NAGABUCHI » : La star japonaise de 61 ans délaisse, le temps d’une soirée, la puissance électrique des décibels de son rock’n roll, pour l’ambiance feutrée d’un concert acoustique.

« ASIE INSOLITE », la Musique à Tokyo : De la rue aux scènes insolites comme celle du fameux GIGABAR, partez à la rencontre de ces artistes qui rêvent de se produire au célèbre Tokyo Dome.

« JAPON INVESTIGATION », la Japan Sound Factory : Gregory Germain, ingénieur du son et studio manager de « Digz, Inc. Group », studio à succès de Shibuya, accueillera Guillaume Dorison pour lui faire découvrir l’envers du décor et partager ses meilleurs souvenirs d’enregistrement.