Programme fête de la musique : journée spéciale live sur MTV Hits.

À l’occasion de la Fête de la Musique, MTV HITS passe en mode 100% live toute la journée du 21 juin 2017, avec :

• Les performances d'Ed Sheeran, Justin Bieber, Kaiser Chiefs, Kings Of Leon et les sets des DJs Calvin Harris et Martin Garrix.

• «Les petits concerts», l’émission produite par MTV et animée par Gérard Baste dans laquelle on retrouve les concerts privés d’Amir, Julien Doré, Julian Perretta, Joyce Jonathan, Broken Back ou encore Vitaa, organisés par les téléspectateurs de MTV HITS.

• Les lives de Féfé, Imany, Kery James et Radio Elvis, captés lors des tournages de l’émission «LE RING» où Gérard Baste reçoit chaque mois deux artistes pour un clash musical en bonne et due forme ainsi que des interviews exclusives.