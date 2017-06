Quels sont les artistes présents ce soir au concert de Toulouse sur France 2 ?

Une tradition chaque début d'été sur France 2 : un grand concert en plein air sur France 2 à l'occasion de la fête de la musique.

Rendez-vous ce mercredi 21 juin 2017 en direct de Toulouse. Sous une chaleur éprouvante ! Carrément étouffante pour les spectateurs qui voudront à tout prix être là de longues heures avant le début du show.

17 000 billets thermiques, nominatifs et sans possibilité de contrefaçon ont été mis à disposition du public. La place du Capitole sera ouverte uniquement aux personnes munies de leurs billets nominatifs et d’une pièce d’identité. Des sas d’entrée seront disposés aux abords du site pour gérer les flux et les accès. Une fouille et une palpation seront effectuées auprès de toutes les personnes souhaitant accéder à la place.

Garou, Thomas Thouroude et Sidonie Bonnec accueilleront :

Calogero,

Soprano,

Black M,

Matt Pokora,

Julien Doré,

Julien Clerc,

Luis Fonsi,

Texas,

Nolwenn Leroy,

Rag N Bone Man,

Cats on trees,

Julie Zenatti,

Magic System,

Claudio Capéo,

Corneille,

Roch Voisine,

Michel Fugain,

Tibz,

Benjamin Biolay,

Christophe Willem,

Vianney,

Big Flo et Oli,

Lartiste,

Imany,

Laurent Voulzy,

Kung’s,

Arcadians,

Boostee,

Ofenbach,

Alma,

Broken Bach.

Crédit photo © Lydie Carpentier - France 2.