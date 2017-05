Quotidien devance encore TPMP, C à vous en grande forme.

Le rendez-vous animé par Yann Barthès devance depuis plus de deux semaines Touche pas à mon poste. Rebelote hier ? Oui ! 1.53 million contre 1.44 million. 1.22 million pour C à vous.

Boostées par la Présidentielle, les émissions quotidiennes (hors week-end) Quotidien et C à vous réalisent de très belles performances en avant-soirée ce printemps. Avec plusieurs records à la clé.

Encore un large succès pour @Qofficiel ! Et @palmashow demarre fort avec 2,2 millions pour la première de #cannesoff Bravo la team!

Hier, Cyril Hanouna accueillait la chanteuse Alma et l'humoriste et comédien Tom Villa. Et a annoncé une édition du Bachelor sur C8 avec Jean-Michel Maire...

Sur le plateau du Quotidien, on retrouvait le Palmashow, Vianney et Javier Bardem.

Et les fidèles de C à vous ont pu notamment écouter Gaspard Gantzer, Laurent Cibien, Jean-Michel Aphatie.

Crédit photo © Delphine Ghosarossian - SIPA pour France 5.