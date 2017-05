Recours d'En Marche ! contre la décision du CSA fixant la durée de diffusion des clips de campagne.

Catherine Barbaroux, présidente par intérim d’En Marche ! informe que La République En Marche ! dépose un recours contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la durée de diffusion pour chaque groupe politique des clips de campagne pour les élections législatives.

Il est souligné qu'en vertu de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel datée du 23 mai 2017 et par application stricte des règles législatives en vigueur, La République en Marche ! s’est vu attribuer une durée totale de 12 minutes, sur les deux tours des élections législatives, pour diffuser ses clips de campagne sur les chaînes du service public, contre respectivement 2h00 et 1h44 pour les partis dits « majoritaire » et d’ « opposition » sous la précédente législature.

La République En Marche ! a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat de cette décision au nom de la défense du pluralisme politique, de l’équité entre les formations politiques et de la nécessaire prise en compte de la demande profonde de renouveau exprimée par les électeurs lors de l’élection présidentielle.