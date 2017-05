Regardez un extrait du film Wonderstruck en compétition officielle aujourd'hui à Cannes.

En compétition officielle ce jeudi à Cannes : le film Wonderstruck, dont vous pouvez découvrir un extrait de deux minutes ci-dessous.

Un sérieux prétendant au palmarès.

Réalisé par Todd Haynes, d'après un roman de Brian Selznick.

Avec Oakes Fegley, Julianne Moore, Michelle Williams, Millicent Simmonds.

Wonderstruck suit sur deux époques distinctes les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu, tandis que Rose, isoleé par sa surdité, se passionne pour la carrière d’une mystérieuse actrice (Julianne Moore). Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère (Michelle Williams) l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York.