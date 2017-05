Retour aux sources pour Sonia Rolland mardi 13 juin sur France 2.

Raconté par Marie Drucker sur France 2, « Retour aux sources » est l’adaptation française du format à succès « Who Do You Think You Are? », série documentaire diffusée depuis dix ans sur la BBC et adaptée dans de nombreux pays à travers le monde. Chaque épisode permet à une personnalité de mener sa propre enquête pour partir à la recherche de ses ancêtres, percer les mystères de celles et ceux qui l’ont précédée et remonter le temps grâce à un véritable jeu de piste généalogique. Ces découvertes sont aussi l’occasion de replacer les histoires familiales singulières dans leur contexte historique, grâce à des archives éclairantes.

La comédienne et réalisatrice Sonia Rolland a parcouru des milliers de kilomètres à la recherche de ses origines familiales. A voir mardi 13 juin à 23 heures.

Sonia Rolland, Miss France 2000, est franco-rwandaise. La jeune femme est fière de cette double culture : « je suis née d’un père blanc et d’une mère noire, à une époque, les années 80, où ce n’était pas si courant… ». Et comme elle revendique cette mixité avec force, elle a fait le choix de s’intéresser à la fois à sa branche paternelle et à sa branche maternelle. Et ses interrogations sont multiples !

Du côté français, elle veut savoir d’où vient ce nom qu’elle porte aujourd’hui, Rolland ? Qui était vraiment « pépé Eugène », ce grand-père paternel au caractère ombrageux, dont elle a toujours entendu dire qu’il avait été adopté… Du côté rwandais, selon la « légende familiale », transmise de génération en génération, Sonia Rolland aurait du sang princier dans les veines ! Elle veut en avoir le cœur net, savoir si elle descend effectivement d’une grande lignée royale.

Elle se rend donc au Rwanda, à 6000 kilomètres de la France. Dans ce pays de tradition orale, les documents d’état civil se font rares et la transmission se fait de bouche à oreille. Elle va arpenter les collines, parcourir en 4x4 des kilomètres de pistes de terre rouge, pour rencontrer celles et ceux qui ont bien connu ses aïeux et tenter de raviver leurs souvenirs !

Et puis Sonia Rolland part aussi sur les traces d’un secret. En 1994, au moment du génocide au Rwanda, elle et sa famille se réfugient en France. Mais son grand-père disparaît. Il refait surface deux ans plus tard et parvient à rejoindre ses proches. Il n’a jamais voulu révéler comment il avait survécu à cet épisode historique. Un secret que Sonia Rolland compte bien percer.

Nous serons les témoins de cette aventure hors du commun au cœur de l’Afrique des Grands Lacs. Avec, en toile de fond, le génocide rwandais, qui a fortement marqué le destin de la famille de Sonia Rolland ces 20 dernières années. Difficile d’imaginer qu’ici, il y a moins de 25 ans, les habitants se sont entretués à coups de machettes et qu’aujourd’hui les victimes côtoient chaque jour leurs bourreaux d’hier. Sonia Rolland a toujours considéré que son métissage était une richesse. Après l’expérience de « Retour aux sources », elle se définit désormais comme un trait d’union entre ses deux familles et même, entre ses deux cultures.

Crédit photo © Phare Ouest.