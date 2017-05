Retour sur le parcours de Jean Dujardin le 1er juin, avec Laurent Boyer.

Jen Dujardin, the artist ! Ce programme sera l’occasion de revenir sur le parcours hors du commun du comédien Jean Dujardin.

En toute franchise, face à Laurent Boyer, Jean évoque ses moments de doute, de fragilité, ses coups de gueule mais aussi ses grands bonheurs.

Un document à voir le jeudi 1er juin en première partie de soriée, sur la chaîne Comédie+.

Avec les témoignages de Laurent Baffie, Jean-Paul Belmondo, Stéphane Calvet (directeur du casting de "Graines de star"), Éric Collado, Clovis Cornillac, Marc Dujardin (son frère aîné), Vincent Dujardin (son frère), Antoine Duléry, Virginie Efira ; ses amis d’enfance Olivier Ferracci, Alexandre Mari et Stéphane Serisé ; les réalisateurs Michel Hazanavicius, James Huth et Claude Lelouch ; enfin Manu Joucla, Éric Massot et Bruno Salomone.

Crédit photo © Vincent Flouret - Canal+.