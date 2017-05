Ce mercredi 3 mai, RMC bouscule ses programmes à l’occasion des deux ½ finales de la Coupe d’Europe de Football.

Les deux rencontres, Ajax Amsterdam vs Olympique Lyonnais en Ligue Europa et AS Monaco vs Juventus de Turin en Ligue des Champions sont à suivre en intégralité et en direct sur RMC. De 18h à 1h, toute la Dream Team Foot de RMC (avec Christophe Dugarry, Jérôme Rothen, Emmanuel Petit, Rolland Courbis et Frank Leboeuf) et les envoyés spéciaux Sport sont mobilisés pour 7 heures de live 100% foot.

Dès 18h, « Team Duga Spécial Foot Européen » présenté par Christophe Dugarry, Jean-Louis Tourre et Emmanuel Petit : les dernières informations et les compositions des équipes.

À 18h45, coup d’envoi de la rencontre opposant l’Ajax Amsterdam à l’Olympique Lyonnais pour la ½ finale aller de la Ligue Europa, avec Christophe Dugarry, Georges Quirino et Edward Jay, envoyés spéciaux RMC Sport en direct d’Amsterdam.

Dès 20h40, dans l’ « Intégrale Foot » : coup d’envoi de la ½ finale aller de la Ligue des Champions entre l’AS Monaco et la Juventus de Turin. Gilbert Brisbois, Jérôme Rothen, Jean Rességuié et Yann Pécheral, les envoyés spéciaux RMC Sport au Stade Louis II à Monaco, commenteront la rencontre.

Dès le coup de sifflet final et exceptionnellement jusqu’à 1h du matin, « l’After Foot » avec Gilbert Brisbois : réactions, analyses de ces deux rencontres avec Daniel Riolo et Jérôme Rothen.