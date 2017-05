Ruben et les p'tites toques sont de retour pour une 2ème saison le 7 juin sur Gulli.

Seconde saison du programme court (15 x 4'30") Ruben et les p'tites toques dès le 7 juin à 20h30 sur la chaîne jeunesse Gulli.

Le jeune cuisinier Ruben Sarfati et ses deux commis, Ibrahim - 11 ans - et Elena - 9 ans - préparent à chaque épisode une recette originale à la demande d'un téléspectateur. Et distillent des infos pratiques et astuces. Ces créations seront faciles à réaliser, belles, équilibrées.

Au menu ? Couscous du potager, gnocchis de patate douce, rouleaux de printemps au cabillaud, croque-monsieur choco-fruits...