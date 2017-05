Saison 1 inédite en France de la série The Last Kingdom ce soir sur Numéro 23.

Dès ce mercredi en première partie de soirée sur la chaîne Numéro 23 : programmation de la série inédite britannique The Last Kingdom (2 épisodes à la suite).

À la fin du IXème siècle, ce qu’on appelle l’Angleterre aujourd’hui est séparée en plusieurs royaumes. Les terres anglo-saxonnes sont attaquées et régies par les Danois. Uhtred est le fils orphelin d’un noble Saxon. Kidnappé par les Scandinaves et élevé parmi eux, il doit sans cesse choisir entre le royaume de ses origines et le peuple qui l’a vu grandir...

Le début : En 886, le fils ainé du roi saxon de Bebbanburg est tué par le comte danois Ragnar qui kidnappe aussi son fils, Uhtred, et l’élève comme un danois. Mais quand Ragnar est tué, Uhtred décide de partir retrouver ses terres.

Avec Eliza Butterworth, Alexander Dreymon, Ian Hart.