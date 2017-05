Saison 2 de la série The Code les 22 et 29 juin sur ARTE.

A partir du jeudi 22 juin en première partie de soirée sur la chaîne ARTE : saison 2 de la série australienne The Code. 3 épisodes le 22, puis 3 autres une semaine plus tard.

Un génie de l'informatique et son frère journaliste traquent un cybertrafiquant d'enfants sur fond de violence séparatiste en Nouvelle-Guinée.

Via ARTE : "The Code renoue avec le succès de ses intrigues ultraconnectées, mais les transporte dans les forêts luxuriantes de la Nouvelle-Guinée occidentale. Hacking et luttes séparatistes s'y entremêlent dans un passionnant chassé-croisé qui traite à la fois des nouvelles cyberguerres internationales (sujet brûlant) et de la révolte des laissés-pour-compte, rêvant moins d'une connexion haut débit que d'une vie digne. Mention spéciale à Anthony LaPaglia, remarquable personnage de faux méchant, qui brouille avec talent les frontières du bien et du mal dans sa lutte contre le mépris aveugle des puissants."

Série créée par Shelley Birse (6x57mn).

Avec Dan Spielman (Ned Banks), Ashley Zukerman (Jesse Banks), Adele Perovic (Hani Parande), Anthony LaPaglia (Jan Roth), Ella Scott Lynch (Meg Flynn)

Du 15 juin au 6 juillet, retrouvez gratuitement la première saison de The Code sur les offres numériques d'ARTE.