Saison 2 inédite de Crazy ex-girlfriend dès le 4 juin sur Téva.

Saison 2 inédite de la série Crazy ex-girlfriend dès le dimanche 4 juin en version originale sous-titrée sur la chaîne Téva. Trois épisodes à la suite à partir de 20h50.

Le début de cette saison 2 : Après avoir avoué toute la vérité à Josh sur les raisons de sa présence à West Covina et qu'elle l'aime, Rebecca panique et nie tout quand il lui demande des explications. Chacun finit par faire comme si rien n'avait été dit. Toutefois, ils continuent à coucher ensemble et Josh squatte chez Rebecca depuis sa rupture avec Valencia. Espérant qu'une vraie relation s'installe, Rebecca lui propose un tiroir afin qu'il puisse y mette ses affaires. De son côté, Paula tente d'ouvrir les yeux de son amie sur la situation. Greg manque à l'appel depuis un mois...

Avec Rachel BLOOM (Rebecca Bunch), Vincent RODRIGUEZ III (Josh Chan), Donna Lynne CHAMPLIN (Paula Proctor), Santino FONTANA (Greg Serrano), Pete GARDNER (Darryl Whitefeather), Vella LOVELL (Heather Davis),...

Crédit photo © CBS.