SCO Angers / Paris Saint-Germain à vivre en direct ce samedi dès 21 heures.

C'est peu dire que le Paris Saint-Germain, face à Angers, est favori ce samedi lors de la finale de la coupe de France de football. Un match retransmis en direct sur France 2 et sur Eurosport 2 dès 21 heures.

Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue et encore en course pour le titre en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, tenant du titre en Coupe de France, cherchera à réaliser, pour la troisième saison consécutive, le triplé Trophée des Champions / Championnat / Coupe de France / Coupe de la Ligue. Une nouvelle victoire en Coupe de France ferait des Parisiens, avec onze titres, le club le plus titré en Coupe de France devant l’Olympique de Marseille ! Un objectif essentiel pour les hommes d’Unaï Emery au moment de refermer la page d’une saison 2016/2017 encore marquée par la désillusion européenne.

Pour leur part, les Angevins joueront seulement la deuxième finale de leur histoire après celle perdue face au Toulouse FC….en 1957 ! Un match forcément spécial pour les joueurs de Stéphane Moulin, qui, après avoir assuré leur maintien en Ligue 1, ont l'occasion de ramener le premier majeur trophée de l'histoire du club. S’ils venaient à créer la surprise face au PSG, les Angevins écriraient une nouvelle page de la grande histoire de la Coupe de France et rendraient au passage un très bel hommage à Raymond Kopa, disparu en mars dernier, qui avait fait ses débuts au SCO d’Angers.

Commentaires sur France 2 : Fabien Lévêque et Jérôme Alonzo accompagnés de Kader Boudaoud pour les interviews en bord de terrain.