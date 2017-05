Soirée spéciale Michael Douglas le 15 juin sur TCM Cinéma (3 films).

Au cours d’une soirée spéciale, jeudi 15 juin 2017, TCM Cinéma montre l’étendue du talent d’un comédien aventureux qui a toujours pris soin de choisir des rôles ambigus pour montrer les failles et les limites du héros classique : Michael Douglas.

20h45 - Chute libre : au cours d’un embouteillage, un homme sort de sa voiture et décide de se faire justice contre l’absurdité du monde moderne. Dans Chute Libre, Michael Douglas donne une version très personnelle et moderne du mythe américain du citoyen moyen, devenu sociopathe et assassin en puissance.

De Joël Schumacher.

22h40 - Basic Instinct : Flic alcoolique, drogué, attiré par le mal, tiraillé par ses démons, incapable de résister à ses sens, Michael Douglas réinvente sous la caméra de Paul Verhoeven (Robocop, Elle) le héros du film noir en macho ridicule, entièrement dominé par Sharon Stone qu’il soupçonne pourtant de meurtres crapuleux au pic à glaces.

De Paul Verhoeven, avec Sharon Stone.

00h45 - Le syndrome chinois : Dans ce film-enquête méconnu sur les conséquences possibles et désastreuses de la course au nucléaire, face à Jane Fonda et Jack Lemmon, Michael Douglas campe un journaliste télé, militants écolo, tiraillé entre ses convictions et le succès médiatique.

De James Bridges, avec Jane Fonda & Jack Lemmon.