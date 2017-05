Sortie du livre Inclassable, de Nabilla Benattia.

Invitée du magazine people 50' inside demain sur TF1, Nabilla Benattia fera la promo du livre Inclassable. Vendu dès le milieu de semaine prochaine et se voulant beaucoup plus léger que le premier, Top vite.

Interrogée pour le magazine Public, elle rappelle que le précédent bouquin s'est écoulé 90.000 fois. "Je ne me prends pas la tête avec les objectifs, j'ai accompli mon travail avec le coeur. Si ça fonctionne bien, tant mieux, sinon, tant pis...Moi, j'ai déjà été payée, et je toucherai 15% sur les ventes..."

Les éditions Michel Lafon présentent ainsi le livre Inclassable (15 euros) :

"« Allô, non mais allô, quoi »… En quelques mots à peine, Nabilla est devenue célèbre, et, plus fort encore, elle l’est restée ! Voilà quatre années qu’elle est sur tous les écrans et à la une de tous les magazines, et même ses sulfureux déboires avec la justice ne lui ont pas fait d’ombre. Son secret ? Nabilla est l’éternelle et impertinente reine du buzz. Entre humour et glamour, ce livre est un condensé des petites recettes pour capter les tendances, maîtriser comme personne les réseaux sociaux (comment faire le meilleur selfie, gérer un bad buzz), adopter les looks qui vous valorisent… Agrémenté de photos et d’illustrations inédites, de tutos et de questionnaires, Inclassable vous entraîne sous les projecteurs aux côtés de Nabilla. Entre humour et glamour, elle vous apprend à faire de votre quotidien un événement ! Un livre pétillant qui mêle quête de célébrité et bien-être."