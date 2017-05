Spectacle d'Elie Semoun en direct sur W9 le jeudi 8 juin.

Soirée spéciale jeudi 8 juin sur W9.

21H ELIE SEMOUN À PARTAGER EN DIRECT

Elie Semoun est de retour avec son spectacle « à partager » sur la scène du Casino de Paris le jeudi 8 juin, retransmis en direct à 21h sur W9. Fabrice la patronne du spa, Xavier l’handicapé moteur et dragueur, Oussama Ben Dubois jihadiste débutant, Mapi Cougar gourmande et épanouie, Jean-Louis le nouvel élu d’une mairie fasciste, un pervers ravi des «rapports humains» en Thaïlande et bien d’autres nouveaux monstres inventés par Elie Semoun qui pour la première fois se livre.

22H55 LE MEILLEUR DES ANNONCES D’ELIE SEMOUN

Elie Semoun a imaginé de nouveaux personnages pour ce divertissement qui combine à la fois : des sketches inédits, avec des guests, et un best of des annonces cultes de Elie Semoun.

Au programme : le "hop-hop-hop-o-logue" spécialiste des onomatopées, l'auteur de texto professionnel qui nous vend ses services, le champion de France du "ni oui, ni non", le "finitologue" dont la spécialité est de finir les phrases, ou encore le fondateur des "restos du cul", pour venir en aide à ceux qui ont faim mais pas de nourriture...

Avec : Elie Semoun, Malik Bentalha, Jonathan Lambert, Manu Payet, Bérengère Krief, Baptiste Lecaplain, Tony Saint-Laurent, et d'autres encore...

Produit par : Caillasse Production