SundanceTV: Révélation des lauréats de la 4ème édition du concours de courts-métrages.

SundanceTV a dévoilé hier les noms des lauréats de l’édition 2017 de son concours de courts-métrages.

Le Prix du Jury est décerné au film Le reste est l’œuvre de l’homme, de la réalisatrice Doria Achour.

Le Prix du Public Vimeo est quant à lui décerné à deux films : Babygum, d’Uriel Jaouen, et Mi-Temps, de Marie Sauvion et Lotfi Bahmed.

Doria Achour, lauréate du Prix du Jury, remporte un voyage pour deux pour assister à la première de son film qui sera organisé pendant l’édition londonienne du Sundance Film Festival, qui se tiendra du 1er au 4 juin 2017. Le reste est l’œuvre de l’homme sera également diffusé sur SundanceTV dans le courant de l’année.

Co-lauréats du Prix du Public Vimeo pour Babygum et Mi-Temps, plébiscités par les internautes, Uriel Jaouen, Marie Sauvion et Lotfi Bahmed recevront des appareils photo numériques et un abonnement premium de 12 mois à Vimeo Pro.

Dans Le reste est l’œuvre de l’homme : Aymen arrive à Marseille après avoir traversé la Méditerranée. Quand il retrouve sa sœur, qu’il n’a pas vue depuis vingt ans, rien ne se passe comme prévu. Le film est une coproduction franco-tunisienne entre French Lab Agency et l’APA (Artistes Producteurs Associés).

Dans Babygum : Vika s’interroge sur sa place dans le monde. Si elle vient de rater un casting pour un rôle de cinéma, ce n’est pas de sa faute : c’est la faute des autres, toujours les autres. Ses proches tentent de la comprendre et de l’aider mais Vika veut toujours avoir le dernier mot, pour le meilleur ou pour le pire.

Mi-Temps raconte l’intrigante histoire de Karim, qui à 37 ans, 7 mois, 5 jours, 7 heures et 12 secondes est à l’exacte moitié de sa vie. Comme tout être humain atteignant la « mi-temps » de son existence, il reçoit la visite d’un étrange messager qui lui laisse le choix entre deux options : continuer sa vie comme avant, ou tout recommencer. Karim a 15 minutes pour se décider.