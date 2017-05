Surf à Biarritz : France Ô et France 3 Nouvelle-Aquitaine prennent la vague.

A trois ans de l'entrée historique du surf au programme des Jeux Olympiques, France Ô et France 3 Nouvelle-Aquitaine se relaieront pour faire vivre, chaque jour, du 21 au 29 mai, les ISA World Surfing Games 2017 organisés à Biarritz, avec notamment un résumé quotidien sur France Ô (chaque soir du 21 au 27 mai, puis le 29 mai pour un bilan de la compétition) et une grande émission en direct sur France 3 Nouvelle-Aquitaine (antenne Aquitaine et Poitou-Charentes) le dimanche 28 mai pour les Finales masculines.

Au total ce sont plus de 200 athlètes, 40 nations et les meilleurs surfeurs du monde qui viendront dompter les vagues de la Grande Plage de Biarritz.

Du dimanche 21 mai au samedi 27 mai, Claire Vocquier-Ficot et Christian Choupin reviendront chaque jour sur les différentes compétitions dans un magazine de 26 minutes diffusé à partir de 20h20 sur France Ô.

Pour la dernière journée de ces Championnats, dimanche 28 mai, France 3 Nouvelle-Aquitaine (antenne Aquitaine et Poitou-Charentes) proposera de vivre la Finale individuelle messieurs ainsi qu'une émission exceptionnelle de 2 heures présentée par Olivier Riou et Tiga. Dès 13h25.

Enfin, un résumé de 26 minutes revenant sur les performances de cette édition 2017 sera proposé le lundi 29 mai à partir de 19h25 sur France Ô.