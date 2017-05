A ne pas louper : Tara, l'odyssée du corail le 7 juin prochain.

Un film documentaire écrit et réalisé par Pierre de Parscau, raconté par Jacques Gamblin, produit par the cup of tea, Fondation Tara Expéditions et CNRS Images : Tara, l'odyssée du corial. Diffusion le mercredi 7 juin prochain à 20h55 sur France Ô.

Dix ans après sa première dérive arctique, la mythique goélette Tara se lance dans une nouvelle grande expédition baptisée « Tara Pacific 2016-2018 ». Son objectif : étudier le corail du plus grand océan du monde pour percer le mystère de cet animal encore méconnu dont la vie n’a jamais été autant menacée.

Face aux phénomènes climatiques et humains, le corail voit en effet son équilibre largement bouleversé et fragilisé. Il devient urgent d’en apprendre davantage sur cette véritable forêt tropicale sous-marine qui abrite des milliers d’espèces, et de trouver les moyens de mieux préserver cet environnement apparu il y a plus de 250 millions d’années. Dans l’exploration de ce monde invisible, Tara s’apprête à plonger au cœur de la vie. Une mission qui débute en Polynésie et qui, des récifs de Moorea jusqu’aux atolls du Tuamotu, dans le sillage des marins et des scientifiques, nous entraîne au contact des populations insulaires directement touchées par la disparition du corail.

Ce documentaire de 52 minutes retrace la première étape de cette aventure humaine et scientifique à travers laquelle Tara fait revivre l’esprit des grands explorateurs du passé et renoue avec la tradition des voyages au long cours, parfois dans les environnements les plus reculés de la planète.

Pierre de Parscau, réalisateur : " J’ai eu le plaisir de travailler avec David Hannan, un cameraman sous-marin australien qui a suivi l’expédition durant plusieurs mois. C’est lui qui a tourné les magnifiques images sous-marines du film, et nous avons collaboré de manière très étroite sur la construction de ces séquences de plongée. Nous avons ainsi pu tester des prototypes étonnants comme l’HyperDiver, que l’on voit dans le film. Je tournais quant à moi les images à la surface et dans les airs puisque nous avions un drone à bord de Tara, ce qui permet de donner au film un vrai souffle d’aventure. Il faut ajouter que Tuhiva Lambert, notre ingénieur du son tahitien, a beaucoup facilité notre travail avec les populations insulaires."

Pierre de Parscau croit qu’après avoir vu ce film, personne ne pourra plus douter des effets du réchauffement climatique sur l’océan. "Le téléspectateur va pouvoir vivre de l’intérieur une expédition à bord de Tara et découvrir l’incroyable beauté des récifs en même temps que leur fragilité. Plonger de nuit lors de la reproduction des coraux, assister à un carottage sur le récif, découvrir les jardiniers des lagons… Ce film propose une expérience vraiment inédite tout en permettant de s’interroger sur notre responsabilité face aux générations futures. Nous avons eu la chance d’observer des récifs qui demain auront peut être totalement disparu, j’espère que ces images, parfois choquantes, feront réagir."