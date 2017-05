Taratata le 26 mai avec Julien Doré, IAM, Véronique Sanson.

Présenté par Nagui, réalisé par Gérard Pullicino, produit par Air Productions : Taratata à 22h45 le vendredi 26 mai sur France 2.

Nagui reçoit Julien Doré et Véronique Sanson, IAM et Deluxe, Sharleen Spiteri et Sandra Nkaké.

"Julien Doré, dont on a pu apprécier les talents de comédien dans la série Dix pour cent, va nous épater une fois encore dans un duo inédit avec Véronique Sanson. Ils chanteront pour la première fois ensemble Amoureuse, le titre culte de la chanteuse sorti en 1972 et au succès jamais démenti. Pour notre plus grand plaisir, Julien Doré chantera aussi Coco Câline, extrait de son nouvel album sorti le 14 octobre 2016 et déjà triple disque de platine.

IAM revient après quatre ans d’absence pour nous présenter leur 8e album Rêvolution, sorti le 3 mars dernier et qui fait l'objet d'une édition vinyle collector. Le quintet interprétera, avec le jeune groupe d'éléctro-pop Deluxe, son immense succès Petit Frère, sorti il y a tout juste 20 ans.

Texas, le groupe aux 40 millions d’albums vendus, est de retour dans Taratata pour nous interpréter leur nouveau single Let’s Work It Out. À cette occasion, la chanteuse du groupe écossais, Sharleen Spiteri, nous offrira une version émouvante du hit mondial d'Ann Peebles (1973) I Can’t Stand The Rain avec la chanteuse soul Sandra Nkaké.

Broken Back, le jeune Malouin, révélation de la musique 2016, viendra pour la première fois dans Taratata faire danser le public avec sa chanson Halcyon Birds, véritable pépite folk-électro".

Après chacune de ces performances, Nagui recevra ses invités pour un moment en toute intimité, entre confidences et événements forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi des parenthèses musicales acoustiques inédites.

Crédit photo © Gilles Gustine.