Télématin délocalisé à Cannes ce mercredi.

A l'occasion des 70 ans du Festival de Cannes, France 2 a décidé de délocaliser pour une émission exceptionnelle, ce mercredi 24 mai, Télématin.

William Leymergie et toute son équipe seront ainsi en direct, de 6h30 à 9h30, du Suquet, lieu hautement emblématique de l’histoire et de la ville de Cannes, qui offre un point de vue idéal sur la baie et la Croisette.

Cette édition spéciale de Télématin proposera un panorama très complet de la vie du Festival, ainsi que de son histoire : des coulisses aux feux des projecteurs, en passant par l’actualité des films en compétition, mais aussi un flashback sur les célèbres musiques de film, un zoom sur les grands créateurs de mode inséparables du glamour de Cannes…

Au-delà de cette émission 100 % Cannes, Charlotte Bouteloup fera tous les matins un point complet sur l’actualité du jour.