Thomas Pesquet, l'envoyé spatial : un beau document diffusé en juin dans Envoyé Spécial.

Un documentaire de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff, dont la diffusion est prévue le jeudi 8 juin sur France 2. En première partie de soirée lors du magazine Envoyé spécial.

Son rêve d’enfance est devenu réalité le 17 novembre 2016, quand il a décollé pour la station spatiale internationale depuis la base de Baïkonour au Kazakhstan. Pour cette mission conduite sous le commandement du Russe Oleg Novitski et aux côtés de l’Américaine Peggy Whitson, il a enduré sept années d’un entraînement extrêmement exigeant, afin de se préparer à la vie en gravité zéro.

Enthousiaste et pédagogue, sélectionné pour sa résistance au stress et son moral d’acier, l’astronaute Thomas Pesquet est le héros de ce documentaire hors du commun. Il nous raconte l’émotion intense de son décollage à bord du vaisseau russe Soyouz, son arrivée dans la station spatiale internationale et son séjour dans les étoiles.

Durant six mois, jour après jour, il a filmé son quotidien à bord de la station. Avec lui nous déambulons en apesanteur, visitons son espace personnel où « il dort debout ». Il nous montre aussi ses expériences scientifiques et livre ses sentiments plus personnels qui montrent combien cette aventure va profondément le transformer. La contemplation de la Terre depuis la coupole d’observation panoramique (Cupola) est un moment intense et émouvant. Thomas Pesquet nous permet surtout de vivre avec lui une expérience exceptionnelle : sa sortie extravéhiculaire, le plus dangereux et le plus extraordinaire moment de sa mission.

C’est clairement notre âme d’enfant que ravive ce très beau film. Par son incroyable intensité, il permet à chacun de contempler la beauté de la planète bleue, de percevoir la vulnérabilité de sa biosphère et de rêver à pouvoir voyager un jour dans l'espace.