Thomas Sotto a appris par la presse qu'il allait être remplacé sur Europe 1 !

Situation incroyable, révélée par Le Parisien ce mercredi, et qui concerne Thomas Sotto : "alors que son remplacement par Patrick Cohen a été annoncé il y a plus d’une semaine, sa direction ne lui a toujours pas signifié son départ".

Le journaliste, actuellement à la tête de la matinale, dit avoir appris par la presse qu'il allait être remplacé. Malgré ses multiples sollicitations, il n'a toujours pas été contacté par ses patrons. "Seul un coup de fil élégant et cordial de Patrick Cohen m’a permis, enfin, d’avoir des informations sur mon avenir".

Thomas Sotto juge que sur le fond, il est légitime qu’une nouvelle direction arrive, mais sur la forme, il est un peu en colère. "Je regrette surtout l’image donnée de la matinale d’Europe 1. Contrairement à ce que l’on dit, elle va bien. L’audience de la station a baissé de 11 % cette année contre 3 % pour la matinale. En janvier 2016, on se félicitait d’avoir une matinale au plus haut depuis cinq ans. J’aime passionnément cette radio. Sa rédaction se bat, elle a fait une belle couverture de la présidentielle… C’est injuste que tout cela soit attaqué… et peut-être pas assez défendu."

Son avenir ? Il n'en a aucune idée, mais il a beaucoup d’envies. "J’ai des touches en télé. Ma curiosité m’incite à regarder partout."