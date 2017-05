Tom Cruise invité exceptionnel de Quotidien mardi sur TMC.

En salles en juin, le film d'aventures La momie.

Avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis,Jake Johnson, Courtney B. Vance et Russell Crowe. Réalisé par Alex Kurtzman. Scénario Jon Spaihts & Christopher McQuarrie.

Mardi, en avant-soirée sur TMC, le comédien et producteur Tom Cruise sera l'invité exceptionnel de Quotidien. Il sera interrogé par Yann Barthès.

"Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie, et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain. Des sables du Moyen Orient, aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, LA MOMIE nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde."