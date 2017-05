Out le TPMP spécial The Hall prévu initialement ce jeudi 18 mai en première partie de soirée sur C8. Place en lieu et place à Radio Baba.

Un divertissement présenté ainsi par le diffuseur :

"TPMP passe en libre antenne… Cyril Hanouna et ses chroniqueurs vont transformer le plateau en studio de radio…où tout peut arriver. Au programme de RADIO BABA, des défis, des canulars, des surprises, des révélations sur les chroniqueurs et des cadeaux en pagaille.

Tout au long de la soirée, les téléspectateurs pourront appeler Baba en direct et s’exprimer sans tabou. Nos experts d’un soir résoudront en live, les problèmes des téléspectateurs : sexualité, travail, voisinage… transit intestinal ! Sans oublier les artistes du moment qui viendront interpréter leur tube en plateau : Slimane, L’artiste… pour le plus grand plaisir de Cyril et ses chroniqueurs.

Rendez-vous le 18 mai à 21h00 sur les ondes de C8 pour une vraie émission de radio… mais en version télé !"

Une production: H2O Productions / A Banijay Group Company 2017