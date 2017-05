Tournage de la série Aux animaux la guerre, avec Roschdy Zem et Olivia Bonamy.

En tournage actuellement et jusqu'en août pour France 3, « AUX ANIMAUX LA GUERRE » adaptation du roman éponyme de Nicolas Mathieu.

Une série 6X52'.

Avec Roschdy Zem (Martel) Olivia Bonamy (Rita Kleber), Tchéky Karyo (Serge Tokarev) Rod Paradot (Jordan Locatelli) Florent Dorizon (Bruce Duruy) Michel Subor (Pierre Duruy) Olivier Chantreau (Greg Kleber) Dani (mère de Martel) Eric Caravaca (Patrick Locatelli).

Championne des causes perdues chargée de trouver un accord de fermeture d’usine dans les Vosges, l’inspectrice du travail Rita sait qu’elle sauvera au mieux quelques salariés sur la centaine laissée sur le carreau. Cependant en rentrant un soir, les phares de sa vieille voiture éclairent une jeune fille courant à demi-nue … Car les usines sont pleines de types dangereux qui n’ont plus rien à perdre. Comme Martel, le syndicaliste qui planque ses tatouages, ou Bruce, le bodybuilder sous stéroïdes. Ces types ont eu la mauvaise idée de kidnapper une fille sur les trottoirs de Strasbourg pour la revendre à deux caïds qui font la pluie et le beau temps entre Épinal et Nancy.

Aux animaux la guerre, c’est le combat d’une femme pour ces hommes déclassés, pris au piège d’un monde qui finit.

Une série écrite par Nicolas MATHIEU et Alain TASMA.

Scénario, adaptation et dialogues Nicolas MATHIEU et Alain TASMA.

Une série réalisée par Alain TASMA.

Une production EUROPACORP TELEVISION.