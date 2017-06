Tous les épisodes de la sitcom Premiers baisers disponibles gratuitement dès ce jeudi.

MYTF1 XTRA propose gratuitement l’accès à des productions digitales exclusives, des web-séries ainsi qu’une sélection de K-dramas et de séries cultes et vintage.

Après le succès de Hélène et les garçons, Lady Oscar, Cat’s eyes, et le Miel et les abeilles, MY TF1 XTRA exploite une 5ème licence AB avec la sitcom Premiers Baisers dont l'intégralité des épisodes sont disponibles gratuitement dès le 1er juin.

Premiers Baisers, série télévisée française en 318 épisodes de 26 minutes signée Jean-Luc Azoulay, est le deuxième volet de la grande saga des Girard, la famille la plus connue des amateurs de sitcoms signés AB Productions. Initiée avec Salut les Musclés (1989), la fabrication des séries jeunesse à destination du public de Dorothée sur TF1 a connu un succès sans précédent.

Suivant le principe de la sitcom, l’action se déroule en quelques scènes, dans un minimum de décor : la maison des Girard, le studio de Jérôme, la Cafèt’ et le couloir du lycée. L’héroïne, Justine Girard est la petite sœur d’Hélène (Hélène et les garçons) et dans cette même lignée, Lola (Le Miel et les abeilles) est leur cousine. Toute la famille a d’ailleurs été réunie dans l’épisode spécial La Famille fous rires, à l’occasion du 1er janvier 1993.

Le début : Justine, une jeune lycéenne, aime Jérôme et ne supporte pas qu'une autre fille l'approche. Annette, sa meilleure amie, donne des conseils à tout le monde mais elle-même a bien du mal à trouver son prince charmant. Quant aux garçons, ils ne savent plus où donner de la tête, notamment à cause d'Isabelle, une chipie qui prend un malin plaisir à semer la zizanie dans le groupe...

Disponible gratuitement sur WEB, MOBILE, TABLETTE et TV Connectées via les boxs opérateurs.