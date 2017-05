Tout le monde joue avec Nagui et la loi le 20 juin en direct sur France 2.

Nul n’est censé ignorer la loi… Et pourtant, la connaissez-vous vraiment ?

Mardi 20 juin sur France 2, en direct dès 21 heures, Nagui et Caroline Vigneaux, ex-avocate devenue humoriste, s'amusent avec la loi, ses incohérences, ses aberrations, ses anecdotes, sans oublier de délivrer au passage quelques précieuses explications...

Au supermarché, au restaurant, à la plage, mais aussi dans la voiture ou chez vous, savez-vous vraiment ce que vous avez le droit de faire ou pas ? Saviez-vous que, jusqu’en 2013, les femmes n’avaient légalement pas le droit de porter de pantalon ? Que vous pouvez faire un chèque sur une feuille volante ? Mais qu’inscrire « fait à Honolulu » alors que vous êtes à Clermont-Ferrand peut invalider le paiement ? Qu’il est interdit d’appeler un cochon Napoléon ? Avez-vous le droit de demander à goûter une bouteille de vin au supermarché avant de l’acheter ? Est-il autorisé de conduire en tongs ? Je n’ai qu’un billet de 50 € pour régler une baguette. Le boulanger a-t-il le droit de me refuser ce billet ?

Autant de questions du quotidien qui restent souvent sans réponses, voire alimentent des légendes urbaines sans fondement.

Ce dernier Tout le monde joue de la saison posera ainsi des questions autour de ces règles méconnues, où le bon sens des joueurs fera la différence pour démêler le vrai du faux. Cette grande soirée démêlera également le pourquoi du comment (historique ou juridique) de certaines lois désuètes ou aberrantes, et délivrera enfin la petite histoire de la fabrication de ces lois.

En direct, les invités en plateau et tous les spectateurs répondent aux questions. L’occasion d’en apprendre plus sur nos lois et leurs origines, le tout pour mieux faire valoir nos droits et connaître nos devoirs, au quotidien. Et surtout, éviter à l’avenir de se retrouver hors la loi sans le savoir ! Après cette émission, vous n’aurez plus d’excuses !

Une émission présentée par Caroline Vigneaux et Nagui. Réalisée par Serge Khalfon. Produite par Air Productions.

