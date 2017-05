Un cahier central Roland-Garros de 12 pages ce dimanche dans L'Équipe.

Le tournoi de Roland-Garros débute ce dimanche Porte d’Auteuil. Pour l’occasion, L’Équipe propose un cahier central de 12 pages à ses lecteurs.

Au sommaire :

Pourquoi Nadal est favori pour remporter son 10e Roland-Garros ? Explications de la rédaction de L’Équipe et analyse de Mats Wilander.

Djokovic, Thiem, Wawrinka... focus sur les principaux rivaux de Nadal.

Le point sur les chances françaises dans le tableau masculin.

Kristina Mladenovic peut-elle gagner Roland-Garros ? Éléments de réponse avec les journalistes de L’Équipe et Georges Goven, son ex-entraîneur.

L’évolution du stade : la phase 1 terminée, l’extension et la modernisation de Roland-Garros sont bien lancées. Le point sur les nouveautés déjà visibles cette année et les informations de L’Équipe sur ce qui est attendu en 2018, 2019 et 2020.

Entretien avec Mathias Malzieu. Le chanteur du groupe Dionysos et écrivain intègre la rédaction de L’Équipe pendant Roland-Garros.

Le programme, les tableaux hommes et femmes, les chiffres marquants...